Вирусолог высказался о сумасшествии вокруг коронавируса

https://static.news.ru/photo/e466ff90-a33a-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач Москвы, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов рассказал о неадекватной реакции некоторых граждан на пандемию коронавируса.

Вчера иду в магазин, и человек идёт в противогазе. В противогазе! В магазин! Это о чем говорит? О том, что всё это ненормально. Люди становятся психически больными, — рассказал Филатов журналистам Daily Storm.

По его словам, он не успел сфотографировать мужчину, поскольку растерялся.

Специалист раскритиковал рекомендацию о соблюдении социальной дистанцию в полтора метра. Он сравнил ситуацию со временами Средневековья, когда дамы ходили в широких платьях с каркасом из проволоки, чтобы к ним нельзя было близко подойти.

Представьте себе, я стою и дышу, просто выдыхаю воздух. Я болен. У меня в этом воздухе вируссодержащие аэрозоли висят. Я сделал два шага вперед, вы встали на моё место. Вы что, не вдохнете этот воздух?! Что нам дает эта дистанция? Просто дикость, Средневековье! — считает Филатов.

Бывший главный санитарный врач Москвы коснулся темы проведения парада Победы. Он считает, что 24 июня — это своевременная дата для мероприятия, поскольку ситуация с коронавирусом «гаснет на глазах».

NEWS.ru писал, что ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19, могут быть отменены в РФ 24 июня, в день проведения парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на мероприятие приедут представители зарубежных стран.

За последние сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 9268 человек. Общее число заболевших составило 405 843 человек. За период пандемии в России справились с инфекцией 171 883 человека (+4414 за сутки), скончались 4693 человека (+138 за сутки).