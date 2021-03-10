Вирусолог рекомендовал вакцинировать переболевших COVID-19 в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/7e2cc246-81b0-11eb-86f6-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что иммунитет к коронавирусу у переболевшего COVID-19 человека может быть не таким выраженным, как у лица, получившего прививку.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в случае если новые штаммы SARS-CoV-2 в какой-то стране становятся доминирующими, то вакцинация и другие противоэпидемические меры могут стать обязательными и для тех, кто коронавирусной инфекцией уже переболел. Альтштейн частично согласился с теледоктором.

Мы знаем, что заболевание ковидом может проходить в очень лёгкой форме и поэтому антительный ответ может быть слабым, у того же, кто переболел тяжело, и иммунный ответ формируется крепче. Поэтому, строго говоря, если человек уже переболел ковидом в выраженной форме, с проявленной симптоматикой, то ему не обязательно вакцинироваться, а вот если заболевание протекало очень слабо, то, конечно, лучше прививку сделать, — сказал вирусолог в беседе с KP.RU.

Альтштейн отметил, что существующие разновидности вакцин эффективны против британского и южноафриканского штаммов коронавируса с небольшими оговорками в случае последней разновидности.

Южноафриканский штамм вируса хуже нейтрализуется антителами, поскольку в его шипе произошли изменения. Это не другой вирус, он отличается, но не настолько значительно, чтобы считать его самостоятельным, — указал сотрудник центра Гамалеи.

Представитель ВОЗ Алехандро Кравиото на пресс-конференции в Женеве 10 февраля рассказал, что экспертная группа изучала возможности препарата AstraZeneca по предотвращению заражения британским и южноафриканским штаммами SARS-CoV-2, писал NEWS.ru. В первом случае вакцина показала хорошие результаты. Однако данные по разновидности вируса из ЮАР оказались противоречивыми. Итоги исследования, которые в ВОЗ назвали предварительными, показывают, что вакцина может не предотвращать лёгкие и средние формы течения болезни у молодых людей.