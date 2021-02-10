Эксперт ВОЗ признал нехватку сведений об эффективности вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/a6ad30d6-6bbf-11eb-aea6-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава Стратегической консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Алехандро Кравиото заявил, что вакцину от компании AstraZeneca рекомендуется использовать в странах, где распространились новые штаммы коронавируса, несмотря на нехватку данных о её эффективности против некоторых разновидностей патогена.

Представитель ВОЗ на пресс-конференции в Женеве рассказал, что экспертная группа изучала возможности препарата AstraZeneca по предотвращению заражения британским и южноафриканским штаммами SARS-CoV-2. В первом случае вакцина показала хорошие результаты. Однако данные по разновидности вируса из ЮАР оказались противоречивыми. Итоги исследования, которые в ВОЗ назвали предварительными, показывают, что вакцина может не предотвращать лёгкие и средние формы течения болезни у молодых людей. Кравиото признал, что малое количество тестов не позволяет сделать однозначный вывод. При этом он подчеркнул, что вакцину нужно продолжать использовать и там, где циркулирует южноафриканский вирус, так как она в любом случае способна предотвратить тяжёлую болезнь и смерть, передаёт Daily Mail.

Ранее власти ЮАР приостановили вакцинацию разработанным AstraZeneca препаратом из-за данных о его низкой эффективности в отношении местного штамма, писал NEWS.ru. Запасы препарата при этом оставят в стране до тех пор, пока учёные на вынесут окончательное заключение. В Министерстве здравоохранения ЮАР заявили, что ожидают поставок других вакцин для продолжения прививочной кампании.