Вирусолог рассказал о распространении COVID-19 во время массовых акций

https://static.news.ru/photo/dbfbc10e-60bf-11eb-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАН Виталий Зайцев оценил последствия распространения COVID-19 среди участников массовых акций.

По словам эксперта, вероятность подхватить COVID-19 на свежем воздухе гораздо ниже, чем в общественном транспорте или в магазинах. Однако большинство случаев заражения происходят именно во время массовых мероприятий.

80% всех заражённых заражались именно на таких вот массовых мероприятиях, которые проводились, скажем так, несанкционированно, — отметил Зайцев, слова которого приводит Пятый канал.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что летальность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.