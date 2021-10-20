Вирусолог рассказал, когда всё вернётся к нормальному состоянию после COVID

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Безработным предпенсионерам с 2022 года упросят условия выхода на досрочную пенсию. Назначение будет проходить в беззаявительном порядке, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова агентству ПРАЙМ.

Экономист пояснила, что россияне предпенсионного возраста, оказавшиеся без работы по не зависящим от них причинам, могут выйти раньше срока на пенсию. Досрочная пенсия безработному назначается со дня выдачи предложения органа...