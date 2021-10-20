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Вирусолог рассказал, когда всё вернётся к нормальному состоянию после COVID

05:45, 21 октября 2021
Вирусолог рассказал, когда всё вернётся к нормальному состоянию после COVID Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Вирусолог центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко уверен, что пандемию коронавируса победить возможно и в какой-то момент всё вернётся к нормальному состоянию. Несмотря на множество вариаций коронавируса, с ним можно бороться, это не «апокалипсис», приводит мнение профессора ради Sputnik.

К этому уже имеются все предположения, пояснил вирусолог.

Когда-то всё вернётся к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть — приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счёт вакцинации, но и за счёт приобретения коллективного иммунитета, — пояснил Бутенко.

По словам эксперта, ситуация заметно улучшается там, где вакцинация проходит в массовых масштабах.

Вакцинация имеет большое значение, и там, где она проводится в достаточно больших масштабах, ситуация принципиально улучшается, — отметил вирусолог.

Ранее сообщалось, что главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил: пандемия коронавируса закончится весной 2022 года, несмотря на то, что COVID-19 многократно обманывал специалистов. Он добавил, что для эффективной борьбы с инфекцией необходимо вакцинировать людей тремя компонентами прививки.

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