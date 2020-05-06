Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом дома

https://static.news.ru/photo/c5cfae8e-8f7f-11ea-8498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полностью исключить возможность заражения коронавирусом в домашних условиях нельзя, однако есть способы снизить эти риски. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн.

Если в вашем подъезде живут инфицированные, они могут оставить это всё и на перилах, и на кнопке лифта, и на ручке двери в подъезде. Кроме того, вам доставляют еду, на пакетах тоже может оказаться вирус, значит, это тоже надо учитывать, — пояснил Альштейн в интервью «360».

По его словам, нужно протирать всё вокруг себя, обрабатывать антисептиками кнопки, ручки, перила. Соблюдение мер гигиены, по мнению вирусолога, помогает предотвратить заражение на 100%.

Пришли с прогулки, опять протёрли ручку. Всё перед собой протирать. Это снизит возможность заражения, — подытожил он.

Ранее Альштейн допустил, что инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, писал NEWS.ru.