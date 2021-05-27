Вирусолог призвал священников агитировать за вакцинацию от COVID

https://static.news.ru/photo/d9c797c2-bed5-11eb-80ee-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

К кампании по агитации населения за вакцинацию от коронавируса должны подключиться священники, журналисты и психологи, поскольку именно они смогут переломить антипрививочные настроения. Такое мнение в беседе с изданием «Ридус» высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист подчеркнул, что в настоящее время в России очень сильно отрицательное отношение в вакцинам.

Пресса должна с этим бороться, психологи, священники — все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» — хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться, — сказал Альтштейн.

По словам вирусолога, пока только около 10% населения страны сделали прививку от коронавируса, что совершенно недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Если ситуация не изменится, то россиянам придётся жить годами в условиях ограничительных мер и карантинов из-за новых волн пандемии, считает эксперт.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ оставляют желать лучшего, несмотря на разнообразие вакцин.

Аналогичным образом высказался и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Он призвал горожан вакцинироваться активнее.