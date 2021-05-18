Вирусолог предложил россиянам альтернативу «турецкому берегу»

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Открытие границ не сделает поездку в Турцию безопасней, поскольку за три месяца, с точки зрения эпидемиологической ситуации, в стране немногое изменилось. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В беседе с НСН специалист предложил россиянам альтернативу «турецкому берегу».

Так, по его мнению, из ближайших стран заменить Турцию может Греция, где сейчас благоприятная ситуация с COVID-19.

На Кипре пока ситуация напряжённая. Средиземноморье оно такое: пёстрое, разное, с национальными и культурными особенностями. Но ситуация может меняться очень быстро, фактически в ручном режиме. Например, южная Африка ещё месяц назад рассматривалась как надёжное направление, сейчас она уже так не рассматривается, и, соответственно, перелёты в Танзанию были запрещены, — рассказал эксперт.

Викулов не советует ехать в Турцию, даже если туда будет разрешён въезд. По словам вирусолога, эта страна входит в топ-10 самых частых происшествий с туристами: кто-то отравился, кто-то попал в ДТП — Турция будет всегда на первых полосах.

Я не советую выбирать это направление. Сам никогда не отдыхаю в Турции, даже не рассматриваю этот вариант, — добавил медик.

Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отправиться отдыхать в Турцию не раньше середины июля.