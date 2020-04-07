Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/e25c0066-7959-11ea-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырёв рассказал о возможности сокращения нерабочих дней в России. Отвечая на соответствующий вопрос Владимира Путина, он отметил, что об этом можно будет говорить не ранее чем через неделю.

Примерно через семь дней будет понятно, насколько эффективны принятые властями меры по сдерживанию инфекции.

Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости, — приводят его слова «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

По последним данным, в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. 61 человек скончался от инфекции, выздоровели 505.