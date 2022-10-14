Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.