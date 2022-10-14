В московском Гостином дворе проходит Международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022». Организаторы позиционируют ее как единственную в РФ площадку, которая объединит «производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития».
Как ожидается, в мероприятии примут участие представители МВД, Минэкономразвития, Минприроды, Минпромторга, Росгвардии, Российского экологического общества, производителей оружия и спецтехники. В программе выставки запланированы дискуссии, лекции и мастер-классы экспертов по вооружениям, охоте, законодательству и экологии.
На открытии выставки было много людей в военной форме и с патчами формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины. На этом же мероприятии побывал фотокорреспондент NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель на международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO-2022 в Гостином дворе.