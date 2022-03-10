Виновный в гибели новорождённой врач получила три года ограничения свободы

Врач-акушер из Братска Иркутской области получила три года ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года, сообщает «КП-Иркутск». Такое решение суд принял в связи с гибелью новорождённой и тяжким вредом, который был нанесён матери.

Для рожавшей Юлии Богдановой это была вторая беременность, первую дочь она родила без помощи врачей. Во время вторых родов ей поставили лишнюю дозу анестезии, о которой женщина не просила. К началу схваток чувствительность к ней не вернулась.

На меня начинают орать, что я рожаю, а я ничего не чувствую! Медик кричит: «Тужься! Ты что, хочешь родить мертвого ребенка?» Вокруг началась суета. Врач почему-то спрашивает меня: «Я разворачиваю операционную?» Хотя я подписала бумаги о том, что медик сам принимает решения во время моих родов. Я отвечаю: «Если что-то не так, делайте что угодно, но спасайте моего ребенка!» Опять вокруг меня беготня и суета... Врач решила: рожаем. И начинает с акушером с двух сторон жутко больно давить мне на верх живота, — рассказала Юлия.

Ребёнок родился, но не заплакал, женщина потеряла сознание. Врач заверила мужа Юлии по телефону, что ребёнок задышит, а у матери боли просто от сокращения матки.

В итоге родившуюся девочку врачи поместили в реанимацию, а Юлии сделали срочную операцию: ей вырезали матку, она потеряла 4,5 литра крови, у неё останавливалось сердце. После чего её пришлось отправлять спецбортом МЧС в Иркутск.

Экспертизы в Иркутске и Санкт-Петербурге доказали, что акушер применила запрещённый метод Кристеллера. Кроме того, доказано, что мне не было вовремя сделано кесарево сечение. Врач настаивала на том, что я отказалась от применения акушерских вакуумных щипцов. Хотя я ничего не подписывала, — сообщила женщина.

Сейчас она с мужем намерена подавать иск о возмещении морального ущерба.

Ранее в Московской области врачи спасли беременную женщину со 100-процентным поражением лёгких и COVID-19. Её госпитализировали в конце октября в сергиевопосадский родильный дом. Она провела в больнице 78 дней, более 50 из которых — в реанимации.