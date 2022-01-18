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Врачи в Московской области спасли беременную с полным поражением лёгких

12:37, 18 января 2022
Врачи в Московской области спасли беременную с полным поражением лёгких Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Московской области врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких и COVID-19. Её госпитализировали в конце октября в сергиевопосадский родильный дом. Она провела в больнице 78 дней, более 50 из которых — в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

В Подмосковье врачи спасли беременную с COVID-19 и 100% поражением лёгких. Сначала пациентка находилась на высокопоточной подаче кислорода, но этого было недостаточно, болезнь прогрессировала, потребовался перевод на ИВЛ. Мы диагностировали деструктивную пневмонию, в плевральной полости образовалось большое скопление гноя, поражение лёгких выросло до 100%, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беременная находилась на 31-й неделе. У плода возрастала нехватка кислорода — врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении.

Благодаря корректировке схемы лечения, состояние беременной начало стабилизироваться. Сейчас женщину выписали. Дома её ждали двое сыновей.

Ранее главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков заявил, что в регионе чаще стали заражаться коронавирусом новорождённые и их матери. Он добавил, что вакцинироваться можно с 13–16-й недели беременности, несмотря на официальную рекомендацию — с 22-й недели.

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