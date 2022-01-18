Врачи в Московской области спасли беременную с полным поражением лёгких

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С 1 по 9 января в Московской области подали на 28% меньше жалоб на проблемы с отоплением, чем в этот же период прошлого года, сообщают «Вести Подмосковья». Учёт таких жалоб ведётся в случае, если в квартире слишком холодно или слишком жарко. За прошедшую неделю Центр управления регионом обработал 8,6 тысячи таких — 67,4% уже закрыты.

Количество обращений ожидаемо выросло по сравнению с показателями позапрошлой праздничной недели. В числе прочего потому, что многие вернулись с дач и из поездок, в которых провели новогодние каникулы. Кроме того,...