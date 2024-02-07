Банды подростков терроризируют Россию: зачем они бьют людей и снимают видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городах России почти каждый месяц задерживают подростков, которые нападают на людей, снимают происходящее на видео и распространяют эти ролики в интернете. Такие случаи зафиксированы в Санкт-Петербурге, Калуге, Тамбове, Белгороде и других городах. По данным МВД, число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2023 году выросло в полтора раза. Что движет подростками и почему им важно снимать на видео избиение людей — разбирался NEWS.ru.

В каких регионах России уже появились банды подростков

В январе в Тамбове появилась банда подростков. Они нападали на людей, избивали их и снимали происходящее на видео, чтобы потом опубликовать в соцсетях. По данным регионального СУ СК России, главарем группировки является 17-летняя студентка колледжа. Судя по снятым роликам, тамбовские подростки полностью копировали стиль банды «Боевые шмели» из Белгорода.

В декабре 2023 года похожую группировку задержали в Санкт-Петербурге. По версии следствия, местные подростки совершили пять нападений на мигрантов. Они атаковали людей со спины, распыляли им в лицо аэрозоль, избивали и снимали происходящее на видео. Позже они публиковали ролики в праворадикальном Telegram-канале. Подозреваемых задержали: ими оказались два 16-летних студента колледжа и 14-летний школьник. При обыске у подростков нашли огнестрельное оружие со свастикой.

Примерно в то же время подростки из Калуги нападали на мигрантов в своем городе. Они называли своей целью «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Как считает следствие, в группировку входили 10 человек, в том числе девушка, которая договаривалась с иностранцами о встрече. Когда мужчина приходил на свидание в назначенное место, остальные участники банды начинали его избивать. Нападение снимали на камеру, а видеоролики потом публиковали в Сети. От рук подростков пострадали граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. По данным следствия, главарями банды считаются два 16-летних парня.

В сентябре 2023-го в Челябинской области, по сообщениям местных СМИ, молодые люди 17 и 18 лет вывезли в лес гражданина Таджикистана. Они избили похищенного, раздели его, прицепили на шею поводок и заставили лаять. После этого мигранта привязали к дереву, выстрелили ему в лицо из перцового пистолета и заставили копать себе могилу. Все это они снимали на камеру. Позже выяснилось, что молодые люди издевались над иностранцем, так как он пытался познакомиться с девушкой одного из парней.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Воспроизводят стандарты 2000-х»

Исследователь национализма и ксенофобии Александр Верховский предположил в разговоре с NEWS.ru, что современные подростки, которые собираются в банды, нападают на прохожих и снимают свои действия на камеру, подражают ультраправым группировкам 2000-х, которые рассказывали о предстоящих «акциях» в Сети.

Один из таких примеров: летом 2007 года в интернете распространилось видео, в котором люди, представившиеся национал-социалистами, казнят двоих мигрантов. Позже преступники выступили с заявлением, призвав сторонников к расовой войне против приезжих.

«Нынешние подростки даже одеваются как скинхеды. Это все уже было, никто ничего нового не придумывает. Просто сколько-то лет мы этого почти не видели, у организованной преступности не возникало потребности в саморекламе в Сети. А теперь все возрождается», — считает Верховский.

По его наблюдениям, нынешние подростки тоже нападают не на произвольных прохожих: они выбирают себе жертв по тем или иным критериям. «То, что преступники не произносят речь на камеру, ни о чем не говорит, это и не нужно. Они пропагандируют действием», — объяснил эксперт.

Однако он считает, что в отличие от радикальных группировок правого толка 2000-х годов у современных подростковых банд нет никаких политических интересов. «Эти молодежные банды автономные. Но если действительно произойдет какая-то политизация оппозиционного толка, то, конечно, правые движения сразу обратят внимание на подростковые группировки», — рассуждает Верховский.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как банды связаны с треш-стримами

Рост числа жестоких видео с мигрантами, снятых подростками, можно объяснить влиянием на молодых людей треш-стриминга (вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья, унизительные действия, обычно с целью получения денежного вознаграждения со стороны зрителей). Проанализировав действия банды «Боевые шмели» из Белгорода, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о необходимости срочно принять закон о запрете подобных трансляций.

СМИ часто называют блогера Кирилла Зырьянова, известного как VJLink, одним из первых треш-стримеров в России. Он снимал трансляции по игре Dota 2, пока в 2010 году не подрался с другом прямо во время эфира и ему не выбили зубы. Стрим набрал тысячи просмотров, поэтому Зырьянов продолжил снимать такой контент и дальше, а вскоре за ним это начали повторять другие блогеры.

Психолог Алина Максимова подчеркнула в разговоре с NEWS.ru, что многие современные подростки действительно увлечены идеей легких денег, которые можно получить, заведя блог.

«Запустил стрим, тебе подписчики накидали денег — и готово. То же самое, по сути, и съемка избиения людей на улице. Выложив такое видео, можно заработать на просмотрах, которых точно будет много с таким контентом», — объясняет Алина Максимова.

Психотерапевт Елена Масолова в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что сейчас у блогеров принято снимать на камеру почти все, что происходит в их жизни, чтобы потом публиковать в соцсетях. По ее мнению, подростки могут записывать на видео свои преступления просто «по привычке».

«Основная масса людей снимает все вокруг себя не потому, что они получают удовольствие, а скорее потому, что это тренд времени», — считает Масолова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как влияет на молодежь социальный фон

Главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель связал появление жестоких подростковых банд с резким ростом нетерпимости в обществе.

«Конечно, можно все валить на телесериалы, особенно последний нашумевший (имеется в виду „Слово пацана“. — NEWS.ru), но, на мой взгляд, в значительной степени играет роль то, что в последнее время уровень жестокости и неприятия других растет в российском обществе. Это касается не только взрослых. Молодежь все видит и чувствует», — объясняет социолог.

Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Данил Сергеев в беседе с NEWS.ru назвал главной причиной появления банд отсутствие у подростков воспитания и представления о человеке как о высшей ценности.

«Еще это может быть желание противопоставить себя обществу. Показать, что „я не тварь дрожащая, а право имею“. Для хулиганского побуждения, для совершения преступления характерно отсутствие какой-либо реальной причины. Съемка на камеру и лайки никогда не будут стоять во главе угла», — считает Данил Сергеев.

Елена Масолова добавила, что подросток может начать совершать преступления и снимать их на камеру, если он попадает в компанию, где приветствуется агрессивное поведение.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие подростки могут попасть в банды

Масолова предположила, что люди, снимающие избиения на видео и публикующие их в Сети, получают удовольствие, когда за ними наблюдает большая аудитория.

«К тому же это человек с очень сильной внутренней агрессией, которую он не хочет или не может выплескивать другим способом», — считает психотерапевт.

Максимова не исключает, что в бандах много подростков, которые росли в абьюзивных семьях, где, например, отец злоупотреблял алкоголем, бил мать и детей. По ее мнению, для ребенка побои и унижение становятся нормой жизни, поэтому он присоединяется к группировке.

Как предположила Масолова, члены семьи, в которой росли подростки, совершающие преступления, часто «недовольны всем». Это может быть для детей «посылом идти и всех „мочить“», добавила она.

По мнению эксперта, многие участники банд чувствуют себя ненужными, поэтому им хочется найти окружение, которое их примет. Часто подростки находят таких людей в группировках, заключила она.

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