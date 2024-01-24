В Тамбове возбудили дело после нападения банды подростков на сверстников

Фото: СК РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 17-летней девушки, лидера банды подростков из Тамбова, которые нападали на сверстников в местном торговом центре, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Следователи считают, что несовершеннолетняя подозреваемая с другими детьми провоцировала конфликты и устраивала драки с посетителями ТЦ.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Детский омбудсмен Тамбовской области Евгений Таможеник рассказал изданию «Подъем», что подозреваемая учится на втором курсе юридического колледжа, она избила троих несовершеннолетних. По словам уполномоченного по правам ребенка, причиной избиения стало то, что нападавшая узнала об употреблении наркотиков девочкой 2003 года рождения.

Надо разбираться, тут не так просто. Причина — якобы она узнала, что девочка 2003 года, которую она тоже избила, якобы употребляет наркотики. Вообще, конечно, некрасивая история. Мать у нее в разводе. Работает помощником менеджера на оптовой фирме. Все контролируется, у меня в аппарате все юристы, в том числе и из прокуратуры, поэтому тут вопросов нет, разберемся, — сказал Таможеник.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Министерство внутренних дел России с просьбой проверить подростков, которые нападают и избивают сверстников в Тамбове. Общественный деятель сообщила, что подростки избивают и провоцируют на драки сверстников, после чего публикуют в социальных сетях видеозаписи конфликтов.