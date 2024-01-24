Мизулина взялась за нападающих на сверстников подростков из Тамбова Мизулина обратится в МВД с просьбой проверить банду подростков из Тамбова

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Министерство внутренних дел России с просьбой проверить подростков, которые нападают и избивают сверстников в Тамбове. В своем Telegram-канале общественный деятель сообщила, что подростки избивают и провоцируют на драки сверстников, после чего публикуют в социальных сетях видеозаписи конфликтов. По ее данным, лидером банды является девушка.

Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Граждане, обратившиеся за помощью к Мизулиной, рассказали, что лидер банды разместила видео, в котором принесла свои извинения. Однако позже девушка написала, что ей было смешно записывать ролик. Местные жители считают раскаяние неискренним и просят наказать девушку и других подростков за содеянное. Некоторые люди пишут, что им страшно посещать торговый центр.

Ранее суд отправил под арест на два месяца 19-летнего Дениса Губина, который в составе банды подростков «Боевые шмели» нападал на прохожих в Белгороде. Молодой человек учится на четвертом курсе политехнического колледжа и имеет судимость по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Остальные члены банды также задержаны. Установлено, что группа молодых людей избивала в Белгороде случайных прохожих. Происходящее они снимали на камеру.