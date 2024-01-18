В Белгороде арестовали одного из участников банды, нападавших на прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловский районный суд Белгорода отправил под арест на два месяца 19-летнего Дениса Губина, участвовавшего в нападениях банды подростков на прохожих, сообщает РИА Новости из зала суда. Как отмечается, молодой человек учится на четвертом курсе политехнического колледжа и имеет судимость по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Губину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 16 марта включительно, — огласил решение судья Владимир Сытюк.

О том, что все шестеро участников банды задержаны, накануне сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. До этого группа молодых людей, называвших себя «Боевые шмели», избивала в Белгороде случайных прохожих. Происходящее они снимали на камеру. Парни толпой били людей руками и ногами, угрожали им. Во время избиений они выкрикивали оскорбления в адрес русских.

В отношении фигурантов заведено дело по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности. Среди подозреваемых оказался 17-летний уроженец Харькова, который получил российское гражданство в 2022 году. Сейчас прокуратура Белгородской области проводит проверку соблюдения миграционного законодательства при получении им гражданства.