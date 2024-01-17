Жестокость или жажда славы: почему подростки нападали на жителей Белгорода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все шесть членов подростковой банды «Боевые шмели», которая нападала на прохожих в Белгороде, задержаны, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Что известно о подозреваемых, какие у них были мотивы и как можно предотвратить появление подобных группировок — в материале NEWS.ru.

На кого нападали члены белгородской банды

Группа молодых людей избивала в Белгороде случайных прохожих. Несколько нападений, снятых участниками банды, произошли в районе торгового центра «МегаГрин» на проспекте Богдана Хмельницкого. Недалеко оттуда находятся белгородский аэропорт и автовокзал. Парни толпой били людей руками и ногами, угрожали им. Кроме того, как следует из опубликованных видеозаписей нападений, во время избиений они выкрикивали оскорбления в адрес русских. Они себя называли «Боевые шмели».

Все свои действия подростки снимали на видео. Позже они их монтировали, накладывали музыку и публиковали в соцсетях. Судя по этим роликам, когда подросткам не удавалось найти жертв для съемки нового видео, они устраивали тренировочные драки между собой.

После просмотра видео подростков в ходе мониторинга интернета 16 января сотрудники полиции начали проверку по факту избиения людей в городе. В тот же день местное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Фото: СК РФ

Что известно о членах банды

На данный момент установлены личности всех членов банды: им от 17 до 19 лет. По версии следствия, главарем группировки был гражданин Азербайджана. На его странице в соцсетях указано, что он состоит в Федерации муайтай России. В квартире подозреваемого уже провели обыски. После задержания парень записал извинение. В видео он попросил прощения за свои поступки «перед всем русским народом». Его примеру последовал еще один член банды.

Другой участник «Боевых шмелей» после того, как ими заинтересовались правоохранительные органы, поспешил удалить ролики с избиениями с канала и опубликовал пост в поддержку президента России Владимира Путина.

Еще один подозреваемый в противоправных действиях — 17-летний уроженец Харькова, который получил российское гражданство в 2022 году. Сейчас прокуратура Белгородской области проводит проверку соблюдения миграционного законодательства при получении им гражданства.

Фото: СК РФ

Какие обвинения предъявили участникам банды

Изначально подросткам вменяли ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц). Об этом 16 января в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Однако позже следствие уточнило, что заведено дело по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК) и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

По словам юриста Ильи Русяева, по первой статье членам банды может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет, а за покушение на убийство они рискуют получить от 8 до 20 лет тюрьмы. Однако он отметил, что суд может принять во внимание возраст подростков и сократить срок наказания.

Волк призвала потерпевших и свидетелей обратиться в органы внутренних дел

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отреагировали представители общественности

Действия банды подростков вызвали широкий общественный резонанс. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что реагировать на это будут жестко.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем», — заявил он.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что члены банды употребляют наркотики.

«В Белгороде завелась банда неадекватных молодых парней, которые избивают людей и выкладывают видео в свой канал. Под раздачу попадают и случайные прохожие. Среди видео обнаружены и разжигающие междунациональную рознь высказывания против русских. Кроме того, похоже, отморозки хвастаются и употреблением наркотиков», — написала она.

На ситуацию в Белгороде отреагировал и один из авторов законопроекта о запрете треш-стримов, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он утверждает, что члены банды выкладывали ролики в соцсетях ради хайпа.

«И все это ради просмотров и хайпа. Если закон о треш-стримах к ним пока, к сожалению, еще не применим, то, помимо всего прочего и очевидного, за выкрики „Иди сюда, сука русская“ у нас в УК статья имеется», — напомнил Хинштейн.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

Военкор Александр Коц эмоционально высказался в адрес уроженца Харькова, который вместе с другими избивал прохожих. По его словам, в последнее время и так «Белгород лупят реактивными системами залпового огня из Харьковской области, накрывают центр города, гибнут люди, льется кровь».

Кроме того, Коц призвал наказать не только украинца, но и тех, кто выдал ему российское гражданство. В другом посте он назвал главаря банды «животным» и «свиньей» и предложил «организовать разговор».

Какими мотивы могли быть у членов белгородской банды

Социальный психолог Евгений Волков в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что подростками, которые избивали прохожих на улицах Белгорода, могла руководить жажда славы, ведь они выкладывали видеозаписи своих преступлений в соцсети. Нельзя исключать и их националистические мотивы, добавил эксперт. Однако самым вероятным мотивом, как предположил эксперт, была «банальная жестокость», которая сформировалась под влиянием социальных факторов. Волков не исключает, что все участники банды росли в семьях, где бытовое, домашнее насилие могло быть нормой.

«Это конкретная микросреда, в которой они жили, росли и воспитывались. Если в семье было насилие, то велика вероятность, что ребенок вырастет жестоким. Эта зависимость достаточно прямая, очевидная и доказуемая. Но это не только семья, может быть, соседи, окружающие люди», — объяснил социальный психолог.

Как добавил Волков, когда подростки собираются в группы, они соперничают между собой за всеобщее признание, ради которого они готовы пойти на многое, в том числе и на насилие.

«Еще многое идет из пропаганды, фактически из того, что они видят и слышат из телевизора, особенно сейчас. По телевизору постоянно говорят про насилие, обстрелы, жертвы, о том, что людей определенной национальности надо уничтожить. Ну и что им остается? Все карты на руках», — отметил психолог.

Волков рекомендует не делать однозначных выводов, не проанализировав ситуацию каждого конкретного участника банды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Виноват ли сериал «Слово пацана» в появлении белгородской банды

На видео, которые члены белгородской банды публиковали в соцсетях, они неоднократно цитировали героев сериала «Слово пацана». Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и детский омбудсмен региона Ирина Волынец призывали запретить показывать проект.

По мнению Волкова, обвинять создателей сериала в том, что на улицах российских городов появляются подростковые ОПГ, нельзя.

«Конечное решение, чему дать на себя воздействовать и что принять к сведению, принимает сам человек. Несмотря на то что в сериале показано, к каким плачевным последствиям приводят подобные вещи, на это не все обращают внимание. Люди во время просмотра акцентируют внимание на том, что им близко», — объясняет социальный психолог.

По его мнению, у людей сначала формируются определенные склонности и убеждения, а позже они «смотрят сериал и находят там созвучные для себя вещи». Кроме того, Евгений Волков полагает: даже если бы подростки из белгородской банды не смотрели «Слово пацана», они «цитировали бы другой сериал или нашли бы иной выход насилию».

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Как предотвратить появление подростковых банд

По мнению психолога, полностью предотвратить появление подобных подростковых преступных сообществ практически невозможно, чтобы снизить риск такого рода преступности, стоит полностью реформировать всю школьную систему.

«В школах отсутствует основной инструмент социализации. Школа как раз, при всех криках, что они там что-то воспитывают, детей массово губит. Там не учат тому, чему надо бы учить — как опознавать проблемы и справляться с ними, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни. Например, у нас есть уроки семьеведения, где рассказывают о красивой правильной семье, но нет уроков по поводу того, что делать, например, при домашнем насилии», — отметил Волков.

Где еще в России орудуют банды подростков

В декабре 2023 года в Калуге задержали 10 подростков, которые нападали на мигрантов и снимали все это на видео. В банде состояла девушка, которая вступала с иностранцами в переписку в соцсетях и приглашала на свидания. Когда человек приходил в назначенное время на место, подростки накидывались на него и избивали.

Во время обысков у подростков из Калуги нашли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и символику «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России). Против участников группы возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

Похожая ситуация произошла и в Санкт-Петербурге. Там подростки нападали на дворников-мигрантов. Молодые люди распыляли аэрозольные баллончики им в лицо и избивали. Все происходящее подростки снимали на видео, которое позже выложили в соцсети. За неделю от банды пострадали пять человек, среди них две женщины. Трое молодых людей уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». У одного из задержанных изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.

Члены еще одной банды терроризируют и избивают школьников в подмосковных Химках. Подростки снимают происходящее на видео, после чего делятся роликами в соцсетях. Такую нарезку опубликовал паблик «Типичные Химки» во "ВКонтакте«.Местные жители пишут, что нападавшие — воспитанники местной борцовской школы. По их словам, осенью 2023 года они избили одноклассника, проломив ему голову, после чего мальчик потерял сознание.

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