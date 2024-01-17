Стало известно, какое наказание грозит нападавшим на белгородцев подросткам Юрист Русяев: нападавшим на белгородцев подросткам могут грозить реальные сроки

Фото: СК РФ

Задержанным в Белгороде пяти подросткам, которые нападали на случайных прохожих на улицах, могут грозить длительные сроки лишения свободы, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, скорее всего, суд назначит им наказание в виде реального срока, однако необходимо учитывать, что все подозреваемые — несовершеннолетние лица.

В их отношении возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», «Покушение на убийство» и «Хулиганство». По совокупности предъявленных обвинений задержанным могут грозить длительные сроки лишения свободы. По п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды с применением насилия) подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, — объяснил Русяев.

Он подчеркнул, что по статье о покушении на убийство подозреваемые рискуют получить от 8 до 20 лет лишения свободы, а за хулиганство — до семи лет. Юрист отметил, что суд может принять во внимание возраст подростков и сократить срок наказания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что на ситуацию с агрессивной группой подростков необходимо реагировать быстро и жестко. По словам главы региона, нельзя допустить повторения подобных противоправных действий, особенно в непростое для области и всей страны время.