«Украинский душок банды»: Коц призвал к ответу миграционную службу Коц предложил наказать выдавших паспорт РФ украинцу, нападавшему на белгородцев

Военный корреспондент Александр Коц призвал в своем Telegram-канале привлечь к ответственности тех, кто причастен к выдаче российского паспорта 17-летнему мигранту, нападавшему на белгородцев в составе подростковой банды. Он обратил внимание, что юноша является уроженцем Украины. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza.

Украинский душок белгородской банды. <...> Не сомневаюсь, что сейчас будет рассмотрена законность получения чушпаном российского гражданства. И может, даже найдут нарушения. Но есть один момент. У нас не раз уже в подобных случаях различных упырей лишали российского паспорта. Но ничего не было слышно о наказании тех, кто его выдал с нарушением законодательства, — написал он.

Baza сообщила, что полиция задержала пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет за нападения на жителей Белгорода. По данным Telegram-канала, лидером банды оказался 17-летний уроженец Украины, получивший российское гражданство в 2022 году. Подростки стали фигурантами уголовных дел о покушении на убийство и разжигании розни.

О группе молодых людей в Белгороде, которая избивает местных жителей и публикует видеозаписи нападений в соцсетях, стало известно накануне. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что эта ситуация требует быстрой и жесткой реакции. Он добавил, что личности молодых людей установлены и принимаются меры к их задержанию.