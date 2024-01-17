Пойман последний член белгородской банды, которая избивала прохожих МВД: в Белгороде задержан шестой подозреваемый в нападениях на прохожих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде задержали шестого подозреваемого в нападениях на местных жителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в регионе задержали пятерых участников подростковой банды, которая избивала прохожих и записывала происходящее на видео.

В Белгороде задержан подозреваемый в противоправных действиях в отношении жителей города. С ним работают следователи. Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается, — написала Волк.

Она отметила, что в следственном управлении белгородского УМВД продолжается расследование уголовного дела о хулиганстве. Также известно, что пострадавший от действий подозреваемых студент-иностранец дал свидетельские показания.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании пятерых членов группы, которые нападали на прохожих в Белгороде, снимали свои действия на камеру и выкладывали видеоролики в интернет. Было установлено, что группа состоит из шести человек, четверо из них являются несовершеннолетними. Вместе с делом о хулиганстве инициированы уголовные производства о разжигании межнациональной розни и покушении на убийство, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти.