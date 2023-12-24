В Петербурге задержали троих подростков за избиение дворников-мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге задержали трех несовершеннолетних, нападавших на дворников неславянской внешности. Молодые люди распыляли аэрозольные баллончики в лицо мигрантам, а также избивали их, снимая происходящее на видео и выкладывая в Сеть, сообщает 78.ru.

Как сообщает полиция, за неделю от рук группировки подростков пострадали пять дворников, среди них две женщины. Задержаны двое молодых людей 16 лет и один 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». У одного из задержанных изъяли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.

Ранее в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов из ближнего зарубежья. В подростковой банде состояла девушка, которая вступала с мигрантами в переписку в соцсетях и приглашала на свидания. Когда жертва приходила в указанное место, на нее накидывались подростки и избивали, снимая все на камеру.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику запрещенной в России экстремистской украинской организации. Возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

До этого в Приморском крае подростки жестоко избили шестиклассника. Как рассказала мать пострадавшего, школьника били головой о трубы. Перед нападением двое учеников параллельного класса в течение двух недель оскорбляли сверстника, придираясь к его прическе и цвету волос.