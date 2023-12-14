Банда «Универсам» из сериала «Слово пацана»: существовала ли в реальности Жители Казани подтвердили существование группировки «Универсам» в 80-е

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Члены группировки «Универсам» стали основными персонажами сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Существовала ли такая банда в Казани, что правдивого показано в ленте?

Существовала ли группировка «Универсам» в 80-е

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами.

Сюжет в сериале раскручивается вокруг группировки «Универсам», члены которой живут рядом с универсамом. Банда, жизнь которой показали на экране, является собирательным образом многочисленных ОПГ, официальных упоминаний о ней не было.

Однако жители Казани рассказали KP.RU, что сообщество с таким названием все же существовало в Казани, однако оно не было многочисленным.

«Не такая многочисленная, как другие, да и территория у нее была маленькая. Это члены группировки в 90-х компенсировали своей жесткостью. Надо было же следить за „порядком“ на местном рынке. Его, кстати, казанцы посещали, когда хотели купить эксклюзивные вещи», — сообщает издание.

Аналог какой группировки показали в сериале «Слово пацана»

Очевидцы «казанского феномена» считают, что в «Слове пацана» показали аналог ОПГ «Тяп-ляп». Это была первая крупная подростковая банда Казани, которая получила свое имя благодаря названию района Теплоконтроль у озера Средний Кабан, где располагался приборостроительный завод.

Группировка разрослась до нескольких десятков человек, а управляли ею бывшие уголовники, что также показано в сериале, по сюжету которого до пятой серии во главе «универсамовских» стоял Кощей.

Лидером ОПГ «Тяп-ляп» был Завдат Хантимиров, который отличался жестокостью, циничностью и непослушанием. Его расстреляли, когда банда почувствовала безнаказанность и в открытую пошла против власти.

Какая группировка из сериала «Слово пацана» существовала в реальности

Группировка «Хади Такташ», с которой у главных героев сериала случился конфликт из-за убийства юного Ералаша, существовала в реальности. Она была создана в 1982 году и названа в честь одной из казанских улиц.

Изначально банда представляла собой сборище подростков, но после распада СССР превратилась в преступную организацию.

Когда ОПГ раскололась, новые лидеры взяли под контроль проституцию, сферу ритуальных услуг и весь сбыт наркотиков Казани. Банда прекратила существование в конце 90-х, часть ее членов были убиты в ходе столкновений с другими группировками, оставшиеся — арестованы.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

Что о казанских группировках говорит Роберт Гареев

Автор книги о «казанском феномене» сам состоял в группировке «Низы» до 15 лет. Он так же, как и герой сериала Пальто, ходил в музыкальную школу. Гараева исключили из ОПГ в 1991 году за прогул сбора. Позднее он переехал в другой район, поступил в университет, а затем уехал в Москву.

«Я считался „скорлупой“ — на нашем жаргоне это означало „участник самого младшего возраста“. Главная обязанность группировщика того времени — постоянное посещение сборов», — рассказал он «Снобу».

Гараев признает, что некоторые парни вступали в группировки, чтобы показать свою силу, подраться и заручиться уважением на улицах.

«В 80-е годы дрались за символический авторитет, этот период я называю „битва за асфальт“. Тогда участники группировок не искали никакой материальной выгоды — все это пришло позже, в 90-е», — пояснил писатель.

Читайте также:

«Слово пацана»: о чем 7-я серия, отличается ли от слива, когда выйдет 8-я

«Черная страница»: власти Татарстана высказались о сериале «Слово пацана»

Что за скандал с сериалом «Слово пацана» и прямой линией Путина, где связь