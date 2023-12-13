«Люди пачками погибали»: Иванова из «Комбинации» о ворах и «Слове пацана» Иванова из «Комбинации»: от криминальных авторитетов получали обычные гонорары

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Иванова

В сериале «Слово пацана» за кадром звучит песня «Комбинации» «Не забывай», вышедшая в 1989 году. В то время женская поп-группа была необычным явлением, даже на ударных в коллективе играла девушка. NEWS.ru поговорил с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой о конце 1980-х и начале 1990-х, выяснил, о чем она мечтала в 17 лет и почему не хочет смотреть популярный сериал.

Как создатели «Слова пацана» решили вопрос прав на песню «Не забывай»

— В сериале звучит одна из первых песен «Комбинации» «Не забывай». Как создатели сериала решали вопрос с правами на нее. С кем из вас вели переговоры?

— С нами никто не вел никакие переговоры. По авторским правам они говорили с автором Виталием Окороковым и музыкальным издательством «Джем». Про исполнительские права речи не было. Мы узнали о том, что наша песня использована, только когда вышел сериал. С нашими композициями такое происходит не в первый раз. Я буду думать над этим (подавать ли иск в суд о защите исполнительских прав. — NEWS.ru). Люди почему-то решили, что иcполнительские права ничего не значат, что то, в чьем исполнении песня стала мегапопулярной, неважно.

— Кстати, в интернете путаница по поводу авторства «Не забывай». Кто все-таки написал музыку и слова?

— Музыку точно написал Окороков, а со словами все не совсем так. Ко второму куплету их написала я, но автором текста указан другой человек — продюсер «Комбинации» Александр Шишинин. В каких-то вариантах автором слов указан Окороков.

Почему Иванова не смотрит «Слово пацана»

— Смотрите ли вы нашумевший сериал «Слово пацана»?

— Я не сморю, но читаю отзывы и в курсе, о чем речь. Я в свое время посмотрела «Бригаду», мне этого достаточно. Я не ностальгирую по тем временам: они были жуткие, все это очень страшно, некрасиво, это ужасно вспоминать. В других городах ведь было еще жестче, чем в Москве. Желания посмотреть пока не возникло.

Фото: Пресс-служба Wink

— Мнения насчет «Слово пацана» разделились. Одни говорят, что это чернуха, призыв к насилию и сериал надо запретить, другие считают, что это чуть ли не шедевр, который войдет в киноисторию. Какое у вас мнение?

— Насчет шедевра сказать ничего не могу — не смотрела. Что касается того, чтобы сериал запретить, то я против. Не считаю, что такие сериалы и фильмы что-то романтизируют и к чему-то призывают. Если у человека есть мозг, то он посмотрит это жуткое зрелище и поймет, что так нельзя, ничего хорошего в этом нет. Люди тогда пачками погибали.

О чем мечтала Иванова в конце 1980-х

— Вы пришли в группу, когда вам было всего 17 лет. С чем у вас ассоциируется то время, о чем вы мечтали, на что тратили заработанные деньги?

— Я мечтала, как все девушки, стать артисткой, и моя мечта сбылась. Конечно, мы мечтали о джинсах, и родители умудрялись их покупать. Мы сами шили вещи для сцены, знакомые портнихи делали что-то из занавесок, а мы расшивали бусинками. Изощрялись как могли.

Гонорары тратили все на то же (на сценические образы. — NEWS.ru). Старались тени польские купить, колготки с люрексом урвать. Все для сцены, для фронта, для победы. Да и не такие большие гонорары у нас были, особенно нечего было тратить, все шло в работу.

Что касается конца 1980-х, на улицах было практически то же самое, что и в сериале «Слово пацана»: стенка на стенку, массовые драки, качалки, начало рэкета, организовывались группировки. В нашем городе Саратове было так.

Как «Комбинация» выступала перед криминальными авторитетами

— Какой тогда у «Комбинации» был райдер?

— Слова «райдер» тогда никто не знал. Требований тоже никто не выдвигал, главное, чтобы гостиница была на ночь, даже не важно, какая. С едой мы сами решали вопросы, своими силами обходились. Были какие-то фуршеты, банкеты, но не постоянно.

— СМИ пишут, что ваша группа зарабатывала самые большие деньги, выступая перед криминальными авторитетами.

— Первые нормальные «большие» деньги, я стала зарабатывать, когда ушла от продюсеров. От криминальных авторитетов мы получали небольшие, обычные гонорары. Тогда 80% заказов было от таких людей. Бог миловал, никого из нас на этих корпоративах не обидели, не изнасиловали и не побили, с нами все было в порядке.

Фото: Виктор Борисов/ТАСС Вокалистка Татьяна Иванова во время выступления группы «Комбинация»

— Как это было? Боялись ли вы?

— Да все как обычно, помимо того, что в зале сидели крепкие парни в малиновых пиджаках, кожаных куртках, с бритыми затылками, в золотых цепях, с барсетками. Больше никаких отличий нет. Поскольку я выросла среди таких людей, других не видела, то я и не удивлялась, считала, что большинство людей такие. Мне было не страшно, нормально.

За что убили продюсера «Комбинации» Александра Шишинина

— Вашего продюсера Александра Шишинина убили в 1993-м году в подъезде дома заточкой в живот. В итоге это дело было раскрыто или нет?

— Ни к чему следователи не пришли, дело так и не раскрыто до сих пор, так и непонятно, за что убили, почему. Все-таки думаю, что это были финансовые вопросы, из-за других вещей в те времена редко убивали. Связано ли это с «Комбинацией»? Я понятия не имею. Он же не посвящал нас в свои дела.

— В середине 1990-х во время расцвета популярности вашей группы в Москве была убита Лариса Каменкова, внешне похожая на вас. Вам известно что-то о той истории? Вам тогда не стало страшно за себя?

— Я эту историю слышу сто первый раз, первый раз услышала по телевизору и была удивлена. Подробности не знаю, я никогда ту девушку не видела. Страшно мне не было. Поскольку я с вами разговариваю, значит, со мной все хорошо.

— Почему сейчас с таким трепетом относятся к концу 1980-х и началу 1990-х?

— Это цикличность. Чуть раньше люди, которые старше меня, так относились к хрущевской оттепели и слушали музыку тех лет. Просто сейчас те, кто были молодые в 1990-х, выросли и чего -то добились, это активная, платежеспособная часть населения. Человек всегда вспоминает молодость с ностальгией. Там было лучше, интереснее, прикольнее.

Что Иванова думает о SHAMAN

— С кем из молодых артистов вы хотели бы записать дуэт?

— Мне очень нравятся Zivert, Клава Кока. Кока чем-то даже меня напоминает в молодости. Очень клевые MiyaGi, они делают интересную музыку. Не знаю, с кем бы я хотела записать дуэт, главное, чтобы они со мной захотели. Они все сейчас по-другому поют.

— SHAMAN называют сегодня певцом номер один. Одни его обожают и поддерживают, другие называют его песни коммерческим патриотизмом. Как вы относитесь к его творчеству?

— Я к его творчеству никак не отношусь, я слушала пару его песен, которые транслируют по телевизору и радио. SHAMAN — это продукт времени, должен был возникнуть такой человек. По поводу коммерческого патриотизма, не знаю, не уверена. Я с ним лично не знакома, может быть, он от чистого сердца это делает, такое тоже возможно. Но если даже и нет, то такой человек должен быть, и вот он есть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN

— Ваши песни ведь тоже были откликом на время, остросоциальные...

— Они остросоциальные, но с большой долей иронии и самоиронии. На серьезных щах у нас ничего не было, это была несерьезная история, а у него все очень серьезно.

В каких отношениях Иванова с Апиной, покинувшей «Комбинацию»

— Почему участвовали в шоу «Суперстар. Возвращение»? Чего ожидали от проекта?

— Я пошла из любопытства, попеть чужие песни, поскольку всю жизнь пою только свои, а там была возможность попробовать другое. Съемочный процесс был увлекательный, интересный. Я ничего я не ожидала, просто почувствовала себя в прекрасной, прикольной программе.

— А как же рестарт музыкальной карьеры?

— Рестарт мне не нужен, я 35 лет востребованный артист, если меня нет в телевизоре, это не значит, что меня нет на гастролях. Я работаю активно и на корпоративах, и на концертах, выступаю и на больших площадках. Рестарт мне как раз не требовался.

— Что сегодня поет группа «Комбинация»?

— Как я говорю на концертах: «Сегодня прозвучат совсем старые песни, старые, новые и почти новые». Мы пишем новое и вспоминаем старое, происходит движение, жизнь, и творческая тоже.

— Когда Алена Апина уходила из коллектива, был конфликт. Сейчас вы с ней общаетесь?

— Между нами конфликта не было, он был между администраторским составом группы и ее продюсером. Мы с ней прекрасно общаемся, часто по телефону, праздники проводим вместе. Мы дружим.

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