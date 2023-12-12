Солистка «Комбинации» объяснила, почему не смотрит «Слово пацана» Татьяна Иванова о «Слове пацана»: не ностальгирую по тем временам

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Конец 1980-х годов — тяжелое время, вспоминать которое тяжело и ужасно, заявила NEWS.ru певица и солистка «Комбинации» Татьяна Иванова, чей хит «Не забывай» звучит в сериале «Слово пацана». По словам исполнительницы, именно поэтому она не решила посмотреть ленту, хотя и читает о ней отзывы.

Я не смотрю, но я читаю отзывы и в курсе, о чем речь. Я в свое время посмотрела «Бригаду», и мне этого достаточно. Я не ностальгирую по тем временам: они были жуткие, все это очень страшно, некрасиво и это ужасно вспоминать. В других городах ведь было еще жестче, чем в Москве. Желания посмотреть пока не возникло, потом — может быть, — рассказала Татьяна Иванова.

Иванова отметила, что она против того, чтобы запретить и не показывать сериал «Слово пацана». Она не считает, что подобные фильмы и сериалы романтизируют насилие.

Если у человека есть мозг, то он посмотрит это жуткое зрелище и поймет, что так нельзя, ничего хорошего в этом нет. Люди тогда пачками погибали, — сказала Татьяна Иванова.

Ранее Татьяна Иванова рассказала, что SHAMAN — это продукт времени и такой артист обязательно должен был появиться на сцене. При этом певица не уверена, поет ли SHAMAN от чистого сердца или его творчество — это так называемый коммерческий патриотизм.