«Могли избить»: исполнитель «На заре» из «Слова пацана» о гопниках и 1980-х Исполнитель «На заре» Журавлев: «любера» ловили неформалов и могли мощно избить

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Игорь Журавлев

В сериале «Слово пацана» звучат популярные композиции того времени, выпущенные группами «Комбинации», «Мираж», «Ласковый май», Игорем Тальковым и Александром Серовым. NEWS.ru поговорил с Игорем Журавлевым, лидером группы «Альянс», исполнителем хита «На заре» об истории этой песни, их выступлении в программе «Взгляд» и о 1980-х.

Что известно о группе «Альянс»

Группа «Альянс» появилась в 1981 году. В ее первый состав вошли Игорь Журавлев — (лидер, вокал, гитара), Андрей Туманов (бас-гитара), Сергей Володин (гитара) и Владимир Рябов (барабаны). Музыканты играли в стиле ска и регги.

В 1984-м «Альянс» внесли в «черный список» за «безыдейность» и им запретили выступать с концертами, на время группа распалась. Через два года ребята решили вновь собрать коллектив, в него вошли новые участники — Олег Парастаев (клавиши) и Константин Гаврилов (программинг).

В 1987 году группа выпустила свой первый и самый известный альбом «Альянс-87», в который и вошел хит «На заре».

Как появилась песня «На заре»

Мелодию и слова к песне «На заре» написал клавишник группы Олег Парастаев. Как рассказал солист «Альянса» Игорь Журавлев NEWS.ru, сначала он скептически отнесся к тексту.

«Я немного сомневался в содержании этой песни. Его ж ноль: идет ассоциативный ряд, это как импрессионизм, сплошные картинки: майский дождь, райский мед, солнца свет, плеск души. Я говорю Олегу: „Как может душа плескаться, это же эфирная субстанция“, а он „Я представляю, что душа в теле, как жидкость в сосуде плещется“. Ну, ладно», — вспомнил Журавлев.

Музыканты сделали красивую аранжировку и песня стала очень популярной.

Сколько было клипов на песню «На заре»

Клип группы «Альянс» на песню «На заре» был показан по телевидению в программе «Взгляд». По сюжету Игорь Журавлев бродит по городу. На самом деле, как рассказал солист коллектива, клипов на эту композицию было три.

Второй снимали в заповеднике Царицыно. «Молодому Мише Макаренкову (снял 500 видеоклипов звезд, был режиссером на „Рождественских встречах“ Пугачевой. — NEWS.ru), который только что пришел работать на телевидение, дали задание — снять два клипа современных рок-групп, и чтобы уже послезавтра они были готовы. В Царицыно снимали наш клип и группы „Биоконстурктор“. Олег Парастаев — молодец, взял с собой кассету VHS и попросил записать на нее наш клип», — вспоминает лидер «Альянса» и добавляет, что на ТВ видео все равно не взяли

Третий клип, который снимали в Минске, оказался бракованным из-за зернистого изображения. В 2020 году музыканты оцифровали запись с кассеты VHS и опубликовали на YouTube. Клип, снятый в Царицыно, собрал 17 миллионов просмотров.

Еще один популярный на YouTube ролик появился после рок-телемоста «Москва — Ленинград» 1987 года. Во время исполнения песни «На заре» все участники группы выглядели необычно: басист Андрей Туманов сидя играл на гитаре и жевал жвачку, Олег Парастаев стоял за синтезатором в модных по тем временам солнцезащитных очках, Игорь Журавлев появился на сцене с эполетой на одном плече пиджака.

«Мы все там разные. Группа называется ж „Альянс“: это содружество, совмещение разных взглядов и разных вкусов. Каждый любил и гнал что-то свое», — объяснил Журавлев.

Что говорит Журавлев о каверах «На заре»

Последние несколько лет современные музыканты записывают каверы на песню «На заре»: Баста, Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Сергей Арутюнов, латвийская группа Brainstorm и многие другие.

«Мне нравится, как исполнили песню Баста и Монеточка. Они не стали тянуть верхние ноты, повторять меня, соревноваться со мной, а сделали это легко и непринужденно. Ближе всего ко мне по исполнению Сергей Арутюнов, и этот ход, мне кажется, неправильный. Он решил повторить и не достиг уровня оригинала», — отметил Журавлев.

Солист отметил, что один из лучших каверов «На заре» получился у группы Brainstorm. Они разбавили тест речитативами о молодости и надеждах и дали песни второе дыхание. Кавер SHAMAN (он исполнял «На заре» на концерте в «Крокус Сити Холл». — NEWS.ru) Игорь Журавлев называет самым худшим.

«SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но „На заре“ он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная», — отметил вокалист «Альянса».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Игорь Журавлев

Как солист «Альянса» жил в 1980-х

Песня «На заре» была написана в 1986 году. «Тогда все думали: пришел Горбачев и начнутся правильные реформы, в стране снимут идеологический коммунистический гнет, дадут разрешение на частное предпринимательство, появятся небольшие фабрички, мастерские и люди смогут зарабатывать своим трудом нормальные деньги. Никто не предполагал, что реформы затронут государственный сектор, что придет Ельцин и начнется: грабьте, хапайте, забирайте». В 1986-1987 году у людей выросли крылья, было ощущение счастья«, — рассказал Игорь Журавлев.

К концу 1980-х, как вспомнил вокалист «Альянса», от этого не осталось и следа, и в Москве появились «любера» — молодые гопники в растянутых трениках.

«В 1989-м мы уже были у Стаса Намина (в Московском рок-клубе. — NEWS.ru) и ходили к нему через Нескучный сад. На обратном пути боялись выходить: могли поджидать „любера“. Они ловили неформалов и могли мощно избить за то, что ты в косухе или у тебя длинные волосы. Везде были гопники — в Казани свои, у нас свои», — сказал Журавлев.

Что стало с «Альянсом» и как создатели «Слова пацана» решили вопрос прав

Автор песни «На заре», клавишник Олег Парастаев умер в 2020 году от остановки сердца. Ему был 61 год. Авторские права перешли его вдове

«С ней решался вопрос авторских прав, со мной исполнительских», — объяснил NEWS.ru Игорь Журавлев.

Никаких претензий к создателям сериала «Слово пацана» у него нет, наоборот, он рад, что песня «На заре» снова зазвучала. Группа «Альянс» продолжает существовать и выпускать новые песни, которые пишет сам Журавлев.

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