«Могли поджидать любера»: исполнитель «На заре» из «Слова пацана» о 1980-х Солист «Альянса» Журавлев: в конце 80-х было ощущение катастрофы

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Игорь Журавлев

Исполнитель песни «На заре», прозвучавшей в сериале «Слово пацана», Игорь Журавлев рассказал NEWSru, что в конце 80-х годов у людей было ощущение катастрофы, на улицах был разгул криминала, в Москве на рокеров и неформалов нападали любера.

В 1989 году мы уже были у Стаса Намина (в Московском рок-клубе. — NEWS.ru) и ходили к нему через Нескучный сад. На обратном пути боялись выходить: могли поджидать любера. Они ловили неформалов и могли мощно избить за то, что ты в косухе или у тебя длинные волосы. Везде были гопники — в Казани свои, у нас свои, — рассказал Игорь Журавлев.

Люберами называли членов молодежной субкультуры, которая возникла в подмосковном городе Люберцы в конце 70-х годов и просуществовала до начала 90-х. Любера вели здоровый образ жизни, занимались культуризмом в подвалах, враждовали с неформалами и вступали в противоборство с другим молодежными группами.

Журавлев добавил, что в конце 80-х в воздухе витало ощущение катастрофы, того, что страна летит в пропасть. Хит «Альянса» «На заре» был создан ранее, в 1986 году, в перестройку, а в 1987-м вышел в свет.

Тогда все думали: пришел Горбачев, начнутся правильные реформы, в стране снимут идеологический коммунистический гнет, дадут разрешение на частное предпринимательство, появятся небольшие фабрички, мастерские, люди смогут зарабатывать своим трудом нормальные деньги. Никто не предполагал, что реформы затронут государственный сектор, что придет Ельцин и начнется: грабьте, хапайте, забирайте. В 1986–1987 годах у людей выросли крылья, было ощущение счастья, — рассказал Журавлев.

«На заре» звучит в сериале «Слово пацана». Песня была очень популярна в 80-х, ее считают голосом поколения. В 2020 году автор песни Олег Парастаев выложил на Youtube клип «На заре», дав ему вторую жизнь. Клип посмотрели 17 млн. зрителей, музыканты начали записывать на него каверы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец потребовала запретить сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. Она читает, что сериал пропагандирует насилие и жестокость и при этом частично снят на государственные деньги.