Подростки из Калуги выманивали мигрантов на встречу и избивали толпой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов из ближнего зарубежья, сообщает Telegram-канал Baza. В подростковой банде состояла девушка, которая вступала с мигрантами в переписку в соцсетях и приглашала на свидания. Когда жертва приходила в указанное место, на нее накидывались подростки и избивали, снимая все это на камеру.

Лидерами группы являются два 16-летних молодых человека — ученик местной школы и студент техникума. Целью создания банды канала называет «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Видео с избиениями загружали в Сеть, для этого было создано два Telegram-канала. Следователи установили, что за полгода подростки совершили не менее восьми избиений. Пострадавшими числятся граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению СВУ, а также символику запрещенной в России экстремистской украинской организации. Возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ об организации экстремистского сообщества.

Ранее в Приморском крае подростки жестоко избили шестиклассника. Как рассказала мать пострадавшего, школьника били головой о трубы. Перед нападением двое учеников параллельного класса в течение двух недель оскорбляли сверстника, придираясь к его прическе и цвету волос.