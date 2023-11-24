«Головой о трубы»: шестиклассника избили после уроков в Приморье

Шестиклассник школы в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе Приморского края попал в отделение травматологии после жестокого избиения двумя учениками параллельного класса, сообщает «360». Как рассказала мать пострадавшего мальчика, его били головой о трубы. Перед нападением агрессоры две недели оскорбляли ребенка, придираясь к его прическе и цвету куртки.

Они его караулили после занятий в соседней коробке домов, они его избивали, били головой о трубы, ребенок попал в больницу. Родители ни того, ни другого мальчика с нами на связь не выходили, — подчеркнула мать подростка.

По ее словам, свидетелем конфликта стала сотрудница школьного буфета, которая смогла разнять драку. Мать отвезла сына в травмпункт, откуда его госпитализировали в городскую больницу в Уссурийске. У ребенка было диагностировано сотрясение головного мозга, сильный ушиб грудной клетки и ушибы мягких тканей. Как выяснилось, родители других детей в соцсетях уже поднимали тему издевательств со стороны группы учеников этой школы.

Один из тех, кто избил сына, в прошлом году угрожал другим детям. Из-за него не хотел ходить в школу другой мальчик. И его мама хотела поднять эту тему. <...> Прошел год, и этот школьник уже избил нашего ребенка, — рассказала мать пострадавшего.

Как пишет издание, участников инцидента, их родителей и педагогов опросили сотрудники полиции. Мать пострадавшего при этом переживает, что обидчики сына уйдут от ответственности.

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