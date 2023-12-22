«Туалетная банда» школьников избивает первоклашек в Перми URA.RU: в Перми группа подростков избивает первоклассников в школьном туалете

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В Перми группа учеников из четвертого класса одной из местных школ избивает первоклассников в туалете, сообщает группа «Плохие новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». По данным URA.RU, полиция начала проверку после поста родителей пострадавших детей в соцсетях.

Как говорится в сообществе, «туалетная банда» состоит из трех человек. Родители одного из пострадавших мальчиков рассказали, что их сына избивали ногами в грудь и живот. Завуч школы не может распознать личности нападавших, потому что камеры у туалета не работают.

Отец первоклассника пожаловался в департамент образования, где ему, по его словам, посоветовали обратиться к руководству школу, а ребенку не ходить в туалет во время перерывов. Как выяснило издание, позднее мужчина пришел в правоохранительные органы и написал заявление.

Ранее Следственный комитет начал проверку после размещения в соцсетях видео, на котором подростки избивают и унижают мальчика в школе Уссурийска под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На кадрах ролика стоящего в углу ребенка окружают несколько школьников, один из которых начинает бить его в лицо. На других кадрах, предположительно, тот же пострадавший мальчик стоит на улице на коленях в снегу, и его заставляют повторять оскорбления в свой адрес.