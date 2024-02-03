Двоих подростков-националистов задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали подростков в возрасте 13 и 16 лет, подозреваемых в нападении на мигрантов, передает «Фонтанка». Правоохранителям предстоит установить, совершали ли подростки преступления сами или только администрировали тематический Telegram-канал, где публиковались видео с преступлениями.

В деле фигурируют два инцидента: нападение на курьера «Самоката» с газовым баллончиком 21 января на Шлиссельбургском проспекте и распыление газа в лицо иностранца на Рыбацком проспекте. В последнем случае несовершеннолетние также прокололи колесо автомобиля.

13-летний фигурант дела был отпущен с обязательством о явке, а его единомышленника посадили в изолятор. Известно, что 16-летний фигурант нигде не учится и не работает. Уголовное разбирательство ведется по статье о хулиганстве.

В декабре в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов из ближнего зарубежья. В подростковой банде состояла девушка, которая вступала с мигрантами в переписку в соцсетях и приглашала на свидания. Когда жертва приходила в указанное место, на нее накидывались подростки и избивали, снимая все это на камеру.