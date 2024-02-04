Подростки испинали упавшего на землю мужчину ради кражи портсигара Mash: подростки из Магнитогорска избили мужчину ради портсигара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа подростков в Магнитогорске повалила на землю и избила 40-летнего мужчину ради портсигара, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, школьники поджидали мужчину около магазина. Скорую помощь пострадавшему вызвала проходящая мимо девушка с ребенком. Она же и засняла происходящее на камеру.

На опубликованных кадрах видно, как двое подростков жестоко избивают лежащего на земле мужчину. К ним подбегает третий школьник, который пытается разрешить конфликт, однако его усилий не хватает.

По данным канала, мужчину знают практически все местные жители. Его описывают как тихого и дружелюбного. Примечательно, что писать заявление на подростков он не стал. Полицейские, однако, нашли обидчиков и забрали у них украденный портсигар.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка выбила глаз 43-летнему мужчине во время ссоры в клубе. Оттуда мужчина уехал на машине скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него разрушение глазного яблока. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.