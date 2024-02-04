Петербурженка выбила глаз мужчине во время ссоры в клубе РЕН ТВ: девушка выбила глаз стаканом мужчине в петербургском клубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга выбила глаз 43-летнему мужчине во время скандала в клубе «Фабрика», сообщает РЕН ТВ. По информации издания, инцидент произошел в ночь на 3 февраля. Мужчина и девушка вместе выпивали, после чего произошла ссора, перетекшая в рукоприкладство.

23-летняя девушка и 43-летний мужчина вместе выпивали, но вдруг поссорились. В ходе конфликта девушка ударила мужчину стаканом по правому глазу, — сообщил источник.

Из клуба мужчина уехал на машине скорой помощи в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него разрушение глазного яблока.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. По словам источника издания, мужчина ранее был дважды судим.

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