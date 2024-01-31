Боец джиу-джитсу проломил голову школьнику и попал на видео В Москве боец джиу-джитсу проломил череп пинавшему машины подростку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве задержан 38-летний боец джиу-джитсу, избивший старшеклассника на автомобильной парковке, сообщает LIFE.ru. Подросток получил перелом черепа, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Как пишет издание, конфликт произошел в районе Солнцево. Мужчина заметил подростка, который пинал руками и ногами припаркованные автомобили. Боец сделал школьнику замечание, однако тот проигнорировал его и продолжил свое занятие. Тогда спортсмен нанес одиннадцатикласснику несколько ударов, после чего скрылся. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчину задержали спустя сутки. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова за драку на Лиговском проспекте. В потасовке пострадал 18-летний юноша. Инцидент произошел после концерта в клубе «Грибоедов». Блогер, по предварительным данным, был пьян. Пострадавший рассказал, что увидел Тарасова, когда гулял вместе со своими друзьями по Лиговскому проспекту. Группа молодых людей узнала популярного блогера, но ему это не понравилось. Мужчина набросился на них с кулаками.