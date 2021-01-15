Жителей европейской части России ждут три самых холодных дня

https://static.news.ru/photo/fee880ba-5801-11eb-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей европейской части России в ближайшее время ждут самые холодные дни в январе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самая холодная погода в центре Европейской России связана с ближайшими тремя днями. В субботу синоптическая ситуация, напоминающая четверг, когда воздушные массы с севера приносят по-настоящему холодную погоду, и снег прогнозируется, — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

По его словам, температурные аномалии будут достигать от 7 до 10 градусов. Вместе с тем, по его словам, во вторник появится солнце и установится безветренная погода.

Как ранее писал NEWS.ru, Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.

Синоптик пояснил, что циклон насыщен влагой, так как он образовался над Баренцевым и Норвежским морями. Вильфанд предупредил, что коммунальные службы Москвы 16 января ждёт серьёзное испытание. Высота снежного покрова за день вырастет как минимум на пять сантиметров.