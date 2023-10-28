Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег Метеоролог Вильфанд сообщил, что снег в Москве растает 30 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные снежный покров в Москве увеличится, но уже к понедельнику, 30 октября, его смоют дожди, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 28 и 29 октября в столице ожидается «очень сложная, некомфортная погода», которую принесет циклон.

В субботу будет очень сложная погода, некомфортная, потому что придет циклон, центр которого находится южнее Москвы. Он обусловит осадки во всех трех видах: снег, мокрый снег, а к концу дня даже дождь. Осадки будут идти и ночью, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Он добавил, что в столице в выходные ожидается сильный ветер: его порывы будут достигать от 6 до 11 метров в секунду. А температура воздуха в Москве в эти дни будет держаться около ноля градусов: ночью — до минус двух, а днем — до плюс двух градусов, добавил метеоролог.

Прогнозируется налипание мокрого снега и даже льда на провода и ветки деревьев. И в выходные, и в понедельник тоже значительная гололедица. Она опасна не только для водителей автотранспорта, но и для пешеходов, — добавил он.

Также Роман Вильфанд спрогнозировал «африканское тепло» в Москве на следующей неделе. По его словам, в понедельник, 30 октября, воздух в столице прогреется до 5–10 градусов выше ноля, а среда, 1 ноября, станет самым теплым днем недели.