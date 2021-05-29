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Вильфанд раскрыл москвичам сроки окончания дождей

21:42, 29 мая 2021
Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ко второй половине воскресенья, 30 мая, в столичном регионе начнётся рост давления, что приведёт к тому, что существенных осадков ждать уже не придётся. Тем не менее в понедельник небольшие дожди всё ещё возможны.

Во вторник, 1 числа, уже без осадков, — пообещал Вильфанд.

Учёный отметил, что жителей столицы ожидает так называемое холодное прощание весны. Температура в ближайшие два дня окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Ранее метеорологи ООН предрекли рекордно тёплый год в ближайшую пятилетку.

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