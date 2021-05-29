Вильфанд раскрыл москвичам сроки окончания дождей

Дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, ко второй половине воскресенья, 30 мая, в столичном регионе
Во вторник, 1 числа, уже без осадков, — пообещал Вильфанд.
Учёный отметил, что жителей столицы ожидает так называемое холодное прощание весны. Температура в ближайшие два дня окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
Ранее метеорологи ООН предрекли рекордно тёплый год в ближайшую пятилетку.