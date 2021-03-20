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Вильфанд призвал не ждать взрыва тепла в Центральной России

04:52, 22 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До конца месяца температура днем будет, конечно, выше нуля градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла пока что не предвидится. Всё идёт спокойно, неспешно, — сообщил синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что в первой половине недели температура воздуха окажется в районе нормы. Во второй половине недели она покажет на два градуса выше климатической нормы. С четверга столбики термометров будут подниматься до девяти градусов тепла, пообещал синоптик.

Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем, — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам ждать тепло.

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