Вильфанд призвал не ждать взрыва тепла в Центральной России

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Почти во всех российских регионах есть запрет на вылов рыбы в период нереста. Но он действует не всегда и не во всех водоёмах.

Сроки запрета могут определяться климатической зоной, сообщил агентству ПРАЙМ гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов. Он отметил, что штраф ждёт россиян, нарушивших запрет, прописанный в федеральных законах «О любительском рыболовстве»...