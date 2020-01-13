https://static.news.ru/photo/ce67fdb0-368f-11ea-9516-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Mission to the OSCE

Россиянина Виктора Бута, осуждённого в США за поставки оружия, перевели обратно в специальный блок для террористов. Он провёл здесь первые пять лет заключения.

Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый блок коммуникационного контроля, — рассказала РИА Новости его супруга Алла Бут.

По её словам, о причинах перевода её супругу ничего не сообщили, никакого рапорта о происшествии, с которым это могло бы быть связано, также не было. Как сообщил Виктор Бут в телефонном разговоре с женой, из списка его контактов удалили все адреса и телефоны тех, с кем он поддерживал связь, кроме ближайших родственников. Тюремные власти, в частности, стёрли черновики писем, которые россиянин собирался отправлять друзьям, семье, российским дипломатам в США и адвокатам.

Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима, а тут такое! Как будто не человек, а вещь — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно, — заключила супруга россиянина.

Она добавила, что известила о случившемся российских дипломатов. В ближайшее время они выяснят причины перевода Бута в спецблок.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб. Через два года предпринимателя доставили в США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в намерении продать партию оружия колумбийской группировке и приговорил к 25 годам тюрьмы. Россиянин вину отрицает.

Ранее Алла Бут заявила, что её мужа могут перевести в тюрьму с менее строгим режимом, это может произойти в декабре или январе. Сам заключённый не хочет этого, так как привык к спокойной обстановке в нынешней тюрьме, где нет драк и членов криминальных группировок, писал NEWS.ru.