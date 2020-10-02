Видеозапись с нападением на Пашаева попала в Сеть

https://static.news.ru/photo/9865fee2-04ac-11eb-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент нападения в центре Москвы на лишённого на год профессионального статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Ранее стало известно, что юриста облили помоями на Зубовском бульваре в Москве. Он направлялся в офис телеканала «360», когда подвергся нападению. Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции МИА «Сегодня». Позднее Пашаев сообщил, что написал заявление в полицию. Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова требует, чтобы правоохранительные органы установили личность нападавшего.

На обнародованных кадрах видно, как юрист борется с молодым человеком в маске и в перчатках. На самом Пашаеве при этом нет ни одного средства индивидуальной защиты, использование которых необходимо во время коронавирусной пандемии. Адвокат несколько раз, применяя «подсечку», валит нападавшего на землю и пытается за ногу дотащить его до здания. Однако в один момент Пашаев падает сам. После этого хулиган убегает.

Видеозапись опубликовал телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, в Пресненский суд Москвы поступило заявление актёра Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам тюрьмы из-за аварии со смертельным исходом, в котором он официально отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.