https://static.news.ru/photo/d6d9ec42-5179-11ea-af51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В понедельник, 17 февраля, в Сети было обнародовано видео нападения мужчины на прихожан храма Николая Чудотворца в Москве. Кадры опубликовали сотрудники МВД РФ.

На записи можно увидеть, как в церковь входит мужчина в красной куртке. Он направляется к алтарю, после чего совершает нападение, которое на видео не попало. После этого несколько прихожан бросились к алтарю и вывели злоумышленника.

Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо. Радостности не было. Я зашёл в церковь и нанёс определённые колотые раны, — позднее в разговоре с правоохранителями сообщил злоумышленник.

Также мужчина признался, что накануне вечером он употреблял алкогольные напитки. Преступник отметил, что специально храм для нападения он не выбирал. Желание совершить правонарушение пришло к нему спонтанно, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 16 февраля в церкви на Бакунинской улице. По словам настоятеля, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. В результате его действий пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.