https://static.news.ru/photo/af158b1e-540b-11ea-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Борьба с распространением снюса привела к тому, что в одной из школ Владикавказа руководство установило камеры наблюдения.

Был замечен монитор, на котором отображалась прямая трансляция из туалета для мальчиков в 11-й школе, — сообщает канал Mash.

Сообщается, что картинку камеры выводили в кабинет завуча.

После того как о «слежке» стало известно, камеры отыскали, сняли и даже разобрали на части. На опубликованном в Сети видео хорошо видно оборудование для слежки за учениками.

Как писал NEWS.ru, 17 января главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России произошла первая смерть от употребления снюса. Он отметил, что никотиносодержащие конфеты способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов.