https://static.news.ru/photo/037da69a-3919-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России произошла первая смерть от употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он отметил, что никотиносодержащие конфеты способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов.

Появились психозы, и уже появилась первая смерть, — цитирует его РБК.

Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил. Однако он добавил, что власти достаточно быстро реагируют на проблему и ввели в ряде регионов запрет на продажу никотиносодержащих изделий.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роспотребнадзора по Челябинской области нашли мышьяк в составе продаваемого в местных магазинах снюса. Совместные с сотрудниками МВД проверки прошли в более чем 1,8 тысячи предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. После мониторинга было арестовано 238 партий продукции — более 1,4 тысячи упаковок, из которых 361 упаковка товара произведена в Швеции.