Видео: пенсионерка из Ростова обмазала фекалиями детские качели

Пожилая женщина в Ростове обмазала детские качели массой коричневого цвета. Местные жители сняли инцидент на видео и предположили, что это фекалии.
Бабушка обмазывает детские качели, чем-то очень похожим на какашки, — написал автор поста, опубликованного в паблике «Это Ростов, детка».
По мнению интернет-пользователей, так пенсионерка решила отомстить детям за какую-то шалость. Многие осудили действия женщины, однако нашлись и те, кто поддержал её.
Бабуля..... и ко мне приходите и обмажьте всю площадку детскую, чтоб хоть на полчаса настала ти-ши-нааа! — написал один из комментаторов.
Как писал NEWS.ru, ранее 75-летняя московская пенсионерка заявила в полицию на своего внука. Женщина утверждает, что на протяжении полугода 29-летний родственник её насиловал.
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