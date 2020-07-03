Общество

Видео: пенсионерка из Ростова обмазала фекалиями детские качели

10:54, 04 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая женщина в Ростове обмазала детские качели массой коричневого цвета. Местные жители сняли инцидент на видео и предположили, что это фекалии.

Бабушка обмазывает детские качели, чем-то очень похожим на какашки, — написал автор поста, опубликованного в паблике «Это Ростов, детка».

По мнению интернет-пользователей, так пенсионерка решила отомстить детям за какую-то шалость. Многие осудили действия женщины, однако нашлись и те, кто поддержал её.

Бабуля..... и ко мне приходите и обмажьте всю площадку детскую, чтоб хоть на полчаса настала ти-ши-нааа! — написал один из комментаторов.

Как писал NEWS.ru, ранее 75-летняя московская пенсионерка заявила в полицию на своего внука. Женщина утверждает, что на протяжении полугода 29-летний родственник её насиловал.

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