Видео: пенсионерка из Ростова обмазала фекалиями детские качели

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За последние сутки число жертв коронавирусной инфекции в России возросло на 168. В общей сложности с начала пандемии умерли 10 027 человек.

Количество случаев заражения на сегодняшний день составляет 674,5 тысячи. Из них 6632 случая заболевания были выявлены за последние 24 часа. За сутки выписаны из больниц по выздоровлении 8968 пациентов. Всего...