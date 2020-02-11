Ученики астраханской школы заметили, что учительница биологии уединилась в кабинете с девятиклассником. Дети сняли происходящее на видео и опубликовали в Интернете.
На кадрах,
Кроме того, в Сети
Педагог работала в школе больше пяти лет, занимала должность замдиректора по воспитательной работе и получила статус «учителя года».
Живём один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать, — говорится в разделе «взгляд на мир» в соцсетях преподавателя.
В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку, однако силовики располагают только опубликованными в СМИ данными.
Как писал NEWS.ru, директор школы, в которой произошёл инцидент, уволилась по собственному желанию. Своё решение она объяснила состоянием здоровья.
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