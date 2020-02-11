https://static.news.ru/photo/f81f35e4-4cc2-11ea-990f-fa163e074e61_660.jpg Фото: EB-Stock/picture alliance/Global Look Press

Ученики астраханской школы заметили, что учительница биологии уединилась в кабинете с девятиклассником. Дети сняли происходящее на видео и опубликовали в Интернете.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, запечатлены поцелуи и объятия. По данным издания «Подъём», школьники шантажировали педагога видеозаписью и грозили опубликовать её, если не получат пятёрки по биологии. Женщина отказалась и ролик появился в школьных чатах.

Кроме того, в Сети появились фотографии личной переписки 15-летнего мальчика и учительницы. В сообщениях ребёнок пишет, что «хочет» преподавателя. Однако подлинность этих данных пока не подтверждена.

Педагог работала в школе больше пяти лет, занимала должность замдиректора по воспитательной работе и получила статус «учителя года».

Живём один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать, — говорится в разделе «взгляд на мир» в соцсетях преподавателя.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку, однако силовики располагают только опубликованными в СМИ данными.

Как писал NEWS.ru, директор школы, в которой произошёл инцидент, уволилась по собственному желанию. Своё решение она объяснила состоянием здоровья.