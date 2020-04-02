Вице-спикер Совфеда предложил освободить россиян от пеней за долги по ЖКХ

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отправил письмо в правительство России. В нём он попросил поддержать жителей многоквартирных домов в условиях пандемии коронавируса.
Одним из предложений стало освобождение граждан от начисления пеней в случае задержки оплаты услуг ЖКХ.
Совместно с министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Во-первых, управляющие компании и компании, работающие с твёрдыми коммунальными отходами, не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, — заявил Турчак.
Также он подчеркнул, что население должно быть освобождено от обязанностей по поверке счётчиков. По словам вице-спикера, необходимой мерой является снятие взносов за капремонт.
NEWS.ru информировал ранее, что из-за распространения коронавируса жители страны стали брать меньше кредитов.
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