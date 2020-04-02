Вице-спикер Совфеда предложил освободить россиян от пеней за долги по ЖКХ

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Редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова до последнего верила в то, что у неё обычный сезонный грипп. При этом был ли у неё коронавирус, до сих пор неизвестно.

Известие о смерти Петровой пришло 31 марта, а первые симптомы у неё появились за неделю до этого. Журналистка до последнего делилась новостями о своём состоянии в соцсетях. Участкового врача она...