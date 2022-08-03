Ветеринары рассказали, как уберечь кошку от краш-синдрома Ветеринары Климкины: длительное пребывание кошки в оконном проеме может привести к смерти

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Краш-синдром, который возникает из-за нарушения кровоснабжения мягких тканей и органов, появляется у кошек, которые застревают между створкой и рамой окна. Чтобы уберечь животное от смертельных последствий, застрявшую кошку следует немедленно извлечь из окна и отвезти в клинику, сообщили ветеринарные врачи Софья и Полина Климкины в беседе с «МК в Красноярске».

Если кошка застряла в оконном проеме, необходимо как можно скорее аккуратно извлечь животное из окна. Помните, что такое животное находится в шоковом состоянии и испытывает острую боль. Нужно немедленно ехать в ветеринарную клинику с круглосуточным стационаром, отделением реанимации и интенсивной терапии, — объяснила Софья Климкина.

Специалисты добавили, что после извлечения питомца из окна в его организм попадают токсины из поврежденных тканей, из-за чего возникают острая почечная и сердечная недостаточности, возрастает риск образования тромбов. Кроме того, кошка может потерять функции конечностей, в тяжелых случаях восстановить их невозможно.

Животное не всегда можно спасти, поэтому важно не допускать возникновение краш-синдрома. Необходимо следить за кошкой и не оставлять ее наедине с приоткрытым окном, также можно установить на окна специальные защитные конструкции, посоветовали ветеринары.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что кошки могут оказаться переносчиками опасных болезней, если они контактируют с другими животными. По его словам, при плотном контакте с этими питомцами есть опасность заразиться хламидиозом, туберкулёзом, бешенством и др. Если кошка домашняя, есть опасность гельминтоза.