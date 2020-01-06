Пресс-служба комитета ветеринарии Москвы информирует, что укусившего человека питомца необходимо показать специалистам для отправки на карантин и вакцинации от бешенства.
При посещении ветеринарного учреждения необходимо иметь при себе справку о вакцинации (паспорт питомца или выписку из амбулаторной карты), в противном случае животное считается невакцинированным. По окончании срока карантинирования (10 дней) здоровые животные возвращаются владельцам,
Тем, кто пострадал от зубов собаки, кошки, енота или других плотоядных животных, необходимо обратиться в травмпункт для получения антирабической помощи.
Также в комитете напомнили, что отсутствие прививки от бешенства у питомцев является административным правонарушением, создающим угрозу жизни и здоровью окружающих, и виновные в нём могут быть привлечены к ответственности. Вакцинирование против бешенства проводится бесплатно.
Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году пострадали от причинённого животными вреда и обратились за помощью в медицинские учреждения более 353 тысяч человек. Такие данные за 10 месяцев приводит Роспотребнадзор. Сообщается, что люди обращались за помощью к медикам по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В числе пострадавших более 98 тысяч детей до 14 лет.
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