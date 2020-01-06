https://static.news.ru/photo/36dae492-32a4-11ea-8a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-служба комитета ветеринарии Москвы информирует, что укусившего человека питомца необходимо показать специалистам для отправки на карантин и вакцинации от бешенства.

При посещении ветеринарного учреждения необходимо иметь при себе справку о вакцинации (паспорт питомца или выписку из амбулаторной карты), в противном случае животное считается невакцинированным. По окончании срока карантинирования (10 дней) здоровые животные возвращаются владельцам, передаёт АГН «Москва».

Тем, кто пострадал от зубов собаки, кошки, енота или других плотоядных животных, необходимо обратиться в травмпункт для получения антирабической помощи.

Также в комитете напомнили, что отсутствие прививки от бешенства у питомцев является административным правонарушением, создающим угрозу жизни и здоровью окружающих, и виновные в нём могут быть привлечены к ответственности. Вакцинирование против бешенства проводится бесплатно.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году пострадали от причинённого животными вреда и обратились за помощью в медицинские учреждения более 353 тысяч человек. Такие данные за 10 месяцев приводит Роспотребнадзор. Сообщается, что люди обращались за помощью к медикам по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В числе пострадавших более 98 тысяч детей до 14 лет.