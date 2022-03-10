Ветеринар прокомментировал новость о недостатке препаратов для животных

Заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа отреагировал на слухи о том, что в России нет аналогов, которые заменили бы иностранные лекарства для домашних питомцев. Зарубежные препараты, по данным СМИ, от глистов и паразитов для кошек и собак продают по пять тысяч рублей. Эксперт в разговоре с NEWS.ru заявил о том, что лекарств для животных в стране сейчас в достатке, переживать за их отсутствие на полках не нужно.

Фирмы я называть не буду, но то, что есть альтернатива зарубежным лекарствам сейчас, — это абсолютно точно. Аналоги всё время были, и сейчас есть. Сегодня на рынке присутствуют и аналоги отечественные, и то и то. Так что пока это не смертельно, да и смертельно не будет. Мы же жили много лет, пользуясь тем, что мы имеем. Тем более по всяким глистогонным препаратам — это вообще не проблема, — отметил главный ветеринар страны.

Ранее специалист по физиологии домашних животных Ангелина Сиротина рассказала, что делать хозяевам питомцев, если в РФ перестанут поставлять импортные корма для животных. Она считает, что количество жира и белка в старом и новом кормах должны быть одинаковым, так у животного не будет проблем с перевариванием.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой начать проверку по факту роста цен на корма для животных и ветеринарные препараты.