Россиянам рассказали, как заменить дефицитный корм для домашних животных

Заменять импортный корм для домашних животных, если его перестанут поставлять, нужно на похожий по составу, предупредила специалист по физиологии домашних кошек Ангелина Сиротина в разговоре с «Газетой.Ru». Тогда у питомцев не будет стресса, отметила она.

Главное, чтобы состав корма, а в частности количество жира и белка в старом и новом кормах, были похожи, так у животного не будет проблем с перевариванием, — сказала Сиротина.

Консультант одной из крупнейших сети зоомагазинов и заводчица собак Юлия Михайлова (имя изменено) посоветовала переходить на другого производителя плавно — за пять-семь дней. В любом случае при смене рациона питомцу грозит максимум диарея, считает она.

Также Михайлова посоветовала обращать внимание на гарантированный состав, на нутриенты (белки, жиры, углеводы, клетчатку). И нужно выбирать корм, где расписана мясная составляющая, количество витаминов и минералов.

Ранее глава Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, как продлить жизнь своим питомцам. По его словам, каждой кошке нужно подобрать специальное питание, приняв во внимание её индивидуальные особенности. Куклачёв подчеркнул: чтобы кошка долго прожила, с ней нужно регулярно играть и разговаривать