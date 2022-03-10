В ГД попросили проверить обоснованность высоких цен на корма для животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой начать проверку по факту роста цен на корма для животных и ветеринарные препараты, передаёт РИА Новости. Бурматов отметил, что ему поступило большое количество сообщений от граждан, обеспокоенных этим вопросом. По его словам, импорт кормов в РФ не снизился, поэтому есть вероятность необоснованного подорожания.

Прошу провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах РФ и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры, — говорится в письмах Шаскольскому и Краснову.

Парламентарий отметил, что импорт кормов в РФ не снижается, а напротив, с каждой неделей только наращивается.

По данным Россельхознадзора, импорт кормов в РФ не только не снизился, но и еженедельно наращивается, в связи с чем представляется очевидным факт необоснованного завышения цен на указанную продукцию, — заявил он.

Бурматов напомнил, что в России насчитывается порядка 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак, добавив, что 57% семей имеют домашних питомцев, поэтому вопрос завышения цен на корма и ветеринарные препараты имеет высокую социальную значимость.

Ранее специалист по физиологии домашних животных Ангелина Сиротина рассказала, что делать хозяевам питомцев, если в РФ перестанут поставлять импортные корма для животных. Она считает, что количество жира и белка в старом и новом кормах, должны быть похожи, так у животного не будет проблем с перевариванием.